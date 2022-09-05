Владимир Путин во Владивостоке ознакомится с ходом военных учений "Восток-2022" при участии стран ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества.
По информации пресс-службы Кремля, Путин проведёт расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам развития туризма. Глава РФ встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
На площадке ВЭФ Путин дистанционно будет говорить с модераторами главных сессий форума, а 7 сентября выступит на пленарной сессии с докладом на тему "На пути к многополярному миру".
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Армия Украины несёт большие потери под Херсоном.