Эксперт Волынец о поборах с родителей на нужды школы: "Нужно жаловаться"

Абсолютно любые поборы с родителей в общеобразовательных учреждениях являются незаконными. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с Pravda.Ru.

"На благоустройство территории около школы, на какое-то совершенствование в классе, на подарки учителям, на рабочие тетради, на шторы в школе, на линолеум в классе — абсолютно всё это. Всё, что идёт в принудительном порядке, является незаконным и основанием для прокурорской проверки", — подчёркивает специалист.

При подобных "просьбах" со стороны учителей необходимо сообщить о нарушении директору школы. Однако если проблему не удалось решить, то следует обратиться к уполномоченному по правам ребёнка в регионе, отмечает Волынец.

"Это обращение в прокуратуру, в иные органы, в управление образования. Но в большинстве случаев решается на уровне руководителей школы", — указывает собеседник Pravda.Ru.

Довольно часто против ребёнка, чьи родители отказываются сдавать деньги, начинается буллинг. Это также является темой, которая требует отдельного разбирательства, заявляет специалист.

"Нужно жаловаться и всячески противостоять этому. Сами родители не должны бояться сказать, что вы, например, не считаете нужным. Даже можно не объяснять, что семья не имеет такой возможности", — объясняет Волынец.