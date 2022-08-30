Родители должны внимательно следить за тем, как питаются их дети школьного возраста. Об этом заявила врач-педиатр Галина Маркова.
В интервью URA.RU она отметила, что ребёнка следует отпускать в школу только после первого приёма пищи. Как пояснила специалист, во время завтрака в крови растёт число лейкоцитов. Маркова подчеркнула: это делает организм более защищённым от вирусов.
"Нельзя выходить на улицу, не позавтракав дома, хотя бы сладкий горячий чай с чем-нибудь", — сказала врач.
Она также добавила, что до 16:00 школьникам можно есть углеводы, в том числе сладкие продукты, так как во время занятий у детей идёт активная мозговая работа, на которую уходит много энергии. На ужин ребёнку следует готовить курицу или рыбу, указала специалист.
По словам Марковой, в рацион питания школьника нужно обязательно включить холестерин животного и растительного происхождения, белок, овощи и фрукты.
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