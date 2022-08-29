Вышинский заявил, что Украина привлекает США как "антироссия"

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский уверен, что США не волнуют жертвы среди украинцев.

Вышинский считает, что США рассматривают Украину как "антироссию", мало интересуясь тем, какую цену украинцы за это платят.

"Украина как "антироссия" очень важна для Америки. Очень важна. Что при этом происходит внутри, сколько украинцев погибнет на фронтах, сколько и чьих прав будет нарушено — никого не интересует", — цитирует слова правозащитника "Звезда".