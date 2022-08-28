Путин назначил пенсии и выплаты переселенцам из ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал указ о социальных выплатах вынужденным переселенцам с территории Украины, ДНР и ЛНР.

Согласно информации, речь идёт о людях, которые въехали на территорию Российской Федерации после 18 февраля, но не были признаны беженцами.

Так, для лиц, которые вынуждены были покинуть Донбасс и Украину положены выплаты:

ежемесячная пенсия — 10 000 рублей,

ежемесячное пособие инвалидам — 10 000 рублей,

доплата к указанным выплатам инвалидам первой группы, детям-инвалидам и пенсионерам, достигшим 80 лет, — 3000 рублей,

ветеранам ВОВ — 5000 рублей,

единовременная выплата по беременности — 10 000 рублей,

единовременная выплата при рождении ребёнка — 20 000 рублей,

ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет — 4000 рублей,

ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет — 4000 рублей, если ребенок находится под опекой или попечительством — 15 000 рублей,

на каждого члена семьи в возрасте до 23 лет при условии обучения — 4000 рублей.

ежемесячная выплата родителям-одиночкам — 10 000 рублей.