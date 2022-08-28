Президент России Владимир Путин подписал указ о социальных выплатах вынужденным переселенцам с территории Украины, ДНР и ЛНР.
Согласно информации, речь идёт о людях, которые въехали на территорию Российской Федерации после 18 февраля, но не были признаны беженцами.
Так, для лиц, которые вынуждены были покинуть Донбасс и Украину положены выплаты:
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