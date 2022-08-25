Более полусотни тысяч подростков из Донбасса и с Украины, находятся в России, сейчас им нужна помощь в адаптации, завила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Работа с подростками, пережившими боевые действия, не ограничивается только центрами. Только в России сейчас 557 тысяч детей-подростков, ставших переселенцами. С ними надо работать, помогать им адаптироваться к новой реальности", — сказала Львова-Белова.
Как подчеркнула омбудсмен, она сама стала приемной мамой ребёнка из Мариуполя. И не понаслышке знает о проблеме адаптации в России украинских подростков.
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Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.