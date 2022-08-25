Омбудсмен Львова-Белова: в России нужна помощь подросткам с Украины и ДНР

Более полусотни тысяч подростков из Донбасса и с Украины, находятся в России, сейчас им нужна помощь в адаптации, завила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Работа с подростками, пережившими боевые действия, не ограничивается только центрами. Только в России сейчас 557 тысяч детей-подростков, ставших переселенцами. С ними надо работать, помогать им адаптироваться к новой реальности", — сказала Львова-Белова.

Как подчеркнула омбудсмен, она сама стала приемной мамой ребёнка из Мариуполя. И не понаслышке знает о проблеме адаптации в России украинских подростков.