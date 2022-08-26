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Стивена Сигала и Ирину Аллегрову внесли в чёрный список за поддержку СВО

Общество

Имена актёра США Стивена Сигала и певицы Ирины Аллегровой пополнили "чёрные списки" оппозиционеров РФ. Знаменитостей обвиняют в том, что они поддержали СВО.

Стивена Сигала и Ирину Аллегрову внесли в чёрный список за поддержку СВО

Перечни "врагов" составляют соратники Алексея Навального*. На этот раз они поставили свою "чёрную метку" на известных личностях России и США.

Сигалу и Аллегровой ставят в вину то, что они поддержали действия российских властей на Украине.

Звезда американских боевиков открыто поддерживает Владимира Путина, а о позиции исполнительницы хита "Младший лейтенант" известно только со слов главы RT Маргариты Симоньян.

По словам Симоньян, Аллегрова выразила горячую поддержку решению правительства РФ вести спецоперацию на Украине. Об этом певица сообщила журналистке в личном телефонном разговоре.

* Физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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