Глава RT: Маргарита Симоньян рассказала о своём телефонном разговоре с Ириной Аллегровой. Певица рассказала журналистке о своём отношении к спецоперации на Украине.
Исполнительница хита "Младший лейтенант", по словам Симоньян, выразила горячую поддержку решению правительства РФ, о котором ведутся нескончаемые споры в среде интеллигенции.
Главный редактор RT рассказала, что Аллегрова звонила Тиграну Кеосаяну, но трубку взяла она сама. Журналистка поведала о содержании телефонной беседы.
"Она говорит: "Ой, Маргарит, еще лучше, что ты. Я позвонила, чтобы сказать вам с Тиграном, чтобы вы знали, что я не с ними. Чтобы вы случайно не подумали, что вот эти все (не будем перечислять) — и мы все с ними. Я хочу, чтобы вы и народ знали, что я со своим народом", — рассказала телеведущая.
Симоньян призналась, что звонок Аллегровой её очень удивил. Журналистка поняла со слов певицы, что она "в другом лагере".
"Она ничего не просила!" — уверила глава RT.
Ранее Симоньян заявила, что в московских гостиных вслух читают комментарии Дмитрия Медведева.
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