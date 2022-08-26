Аналитики GeekBrains: каждого пятого россиянина обманывали мошенники

Образовательная платформа GeekBrains совместно с командой VK провела исследование на тему защиты персональных данных и информационной безопасности. По результатам опроса, 20% россиян становились жертвами мошенников.

27% респондентов признались, что пострадали от телефонного мошенничества, 26% опрошенных попадались на уловки злоумышленников через взломанные аккаунты друзей из социальных сетей. 19% россиян повелись на мошеннические рассылки, которые приходили на электронную почту, передаёт newizv.ru.