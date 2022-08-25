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Мошенник заставил женщину отправить 160 тысяч рублей за переустановку приложения

Общество

Омские правоохранители завели уголовное дело в отношении телефонных мошенников. Их жертвой оказалась 42-летняя местная жительница.

"Неизвестный представился работником банка", — заявили представители УМВД по Омской области, передаёт gorod55.ru.

По информации издания, злоумышленник заявил, что россиянке срочно нужно переустановить мобильное приложение. Для этого "сотруднику компании" якобы надо было узнать данные банковской карты. Таким образом преступник похитил 160 тысяч рублей. Пока полицейские не установили личности мошенников.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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