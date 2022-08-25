Более половины россиян смотрят зарубежные новинки на пиратских сайтах

Более 50 процентов опрошенных россиян уже посмотрели не вышедшие в прокат западные фильмы на пиратских сервисах.

Лишь 38% готовы дождаться официальных кинопоказов 38% респондентов, говорится в исследовании банка "Открытие"

"Более половины респондентов (52%) уже смотрели не вышедшие в российский прокат из-за внешних ограничений иностранные фильмы на пиратских сервисах и намерены делать это дальше. Больше всего доля таких зрителей на Дальнем Востоке (58%) и в Московском регионе (57%)", — цитирует ТАСС результаты опроса.

В исследовании приняли участие около тысячи респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.