Более 50 процентов опрошенных россиян уже посмотрели не вышедшие в прокат западные фильмы на пиратских сервисах.
Лишь 38% готовы дождаться официальных кинопоказов 38% респондентов, говорится в исследовании банка "Открытие"
"Более половины респондентов (52%) уже смотрели не вышедшие в российский прокат из-за внешних ограничений иностранные фильмы на пиратских сервисах и намерены делать это дальше. Больше всего доля таких зрителей на Дальнем Востоке (58%) и в Московском регионе (57%)", — цитирует ТАСС результаты опроса.
В исследовании приняли участие около тысячи респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.
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