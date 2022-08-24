Мясников об ущемлении русских за рубежом: "Нацизм и средневековье"

Доктор Александр Мясников назвал расистами тех, кто преследует россиян, руководствуясь национальными признаками.

Теледоктора возмутил призыв не выдавать русским шенгенскую визу только за то, что они русские. Он назвал такие правила нацизмом.

"Нацизм — это не только иллюзия исключительности какой-то одной найти, но и признание других наций неполноценными. И тут не может быть разных мнений. Убийца режет горло человеку и он — убийца, ты объявляешь ограничения чисто по национальному признаку и ты — расист", — написал Мясников в своём микроблоге.

Фильтрацию людей при выдаче шенгенских виз, когда россиян заставляют отвечать на вопрос о принадлежности Крыма и об отношении к спецоперации на Украине, медик назвал средневековьем.

"Какие там права человека?! — восклицает телеведущий.

Мясников привёл фрагмент из произведения Александра Дюма-отца Д'Артаньян и три мушкетёра, в котором героев романа заставляют кричать: "Долой Мазарини!"

Ранее теледоктор заявил, что ценности западной демократии — пустой звук.