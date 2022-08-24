Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Депутат предложил повысить взносы регионов в ОМС
Компрадорские элиты в РФ пора менять и инвестировать в страну
На "Авито" на 60% вырос спрос на товары ручной работы
Эксперты оценили поставку ЗРК NASAMS на Украину: "Всего лишь неприятность"
"Чистое" рукопожатие Джонсона и Зеленского попало на видео
Психолог Потемкина дала советы, как не стать жертвой телефонных мошенников
МИД РФ: Зеленский стал "могильщиком украинского суверенитета"
Политолог оценил вероятность отставки Зеленского: "Не он это решает"
Военный 56-ой бригады рассказал об отношении командования ВСУ: "Бросают на мясо"

Мясников об ущемлении русских за рубежом: "Нацизм и средневековье"

Общество

Доктор Александр Мясников назвал расистами тех, кто преследует россиян, руководствуясь национальными признаками.

Мясников об ущемлении русских за рубежом: "Нацизм и средневековье"

Теледоктора возмутил призыв не выдавать русским шенгенскую визу только за то, что они русские. Он назвал такие правила нацизмом.

"Нацизм — это не только иллюзия исключительности какой-то одной найти, но и признание других наций неполноценными. И тут не может быть разных мнений. Убийца режет горло человеку и он — убийца, ты объявляешь ограничения чисто по национальному признаку и ты — расист", — написал Мясников в своём микроблоге.

Фильтрацию людей при выдаче шенгенских виз, когда россиян заставляют отвечать на вопрос о принадлежности Крыма и об отношении к спецоперации на Украине, медик назвал средневековьем.

"Какие там права человека?! — восклицает телеведущий.

Мясников привёл фрагмент из произведения Александра Дюма-отца Д'Артаньян и три мушкетёра, в котором героев романа заставляют кричать: "Долой Мазарини!"

Ранее теледоктор заявил, что ценности западной демократии — пустой звук.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Кнутов: блок НАТО может вмешаться в спецоперацию на Украине официально

НАТО всё больше втягивается в украинский конфликт. Есть риск его прямого вмешательства, а повод для ввода войск уже озвучен.

Кнутов: блок НАТО может вмешаться в спецоперацию на Украине официально
Экс-разведчик Риттер: ВС РФ медленно продвигаются на Украине, минимизируя потери
Силовые структуры
Экс-разведчик Риттер: ВС РФ медленно продвигаются на Украине, минимизируя потери
Силовые структуры
NZIV: Саудовская Аравия передала Киеву ракеты с дальностью до 500 км
Политика. Новости и аналитика
Госдума призовёт Путина начать новую часть СВО
Любовь Степушова Латвия замыслила "изоляцию русских от общества" в гетто Любовь Степушова Анжела Якубовская Максим Никулин: дед о войне ничего не рассказывал, уходил от ответов Анжела Якубовская Андрей Николаев Зеленский готов к миру? О результатах переговоров во Львове Андрей Николаев
Мир. Новости мира
Депутат Рады Разумков: Киев должен воровать газ, который РФ поставляет в Европу
Мир. Новости мира
Норин: военнослужащие ВСУ до сих пор верят в победу над ВС РФ
Козин раскрыл сценарий ядерного удара НАТО по РФ из Прибалтики
Силовые структуры
Козин раскрыл сценарий ядерного удара НАТО по РФ из Прибалтики
Последние материалы
Мясников об ущемлении русских за рубежом: "Нацизм и средневековье"
Депутат предложил повысить взносы регионов в ОМС
Компрадорские элиты в РФ пора менять и инвестировать в страну
На "Авито" на 60% вырос спрос на товары ручной работы
Латвия замыслила "изоляцию русских от общества" в гетто
Эксперты оценили поставку ЗРК NASAMS на Украину: "Всего лишь неприятность"
"Чистое" рукопожатие Джонсона и Зеленского попало на видео
Психолог Потемкина дала советы, как не стать жертвой телефонных мошенников
МИД РФ: Зеленский стал "могильщиком украинского суверенитета"
Политолог оценил вероятность отставки Зеленского: "Не он это решает"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников