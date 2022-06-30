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Мясников о дискредитации русских за рубежом: "Чек вам выдали? Выдали! Всё"

Общество

Доктор Александр Мясников рассказал о дискриминации русских людей за рубежом. Он уверен, что всё стало позволено, когда на Западе приняли термин "женский пенис".

Мясников о дискредитации русских за рубежом: "Чек вам выдали? Выдали! Всё"

Мясников пришёл к выводу, что ценности западной демократии — пустой звук. Он уверен, что разговоры о равенстве потеряли смысл, так как тысячи русских с официальными документами и видом на жительство лишены возможности пользоваться своими средствами.

"Закрываются счёта, причём лежащие там суммы выдаются на руки в виде чека. Который ты можешь положить только на свой счёт в другом банке этой же страны. Только другой счёт русскому никогда не откроют. А как быть? А мы не знаем! Чек вам выдали? Выдали! Всё - дальше ваши проблемы!" — написал телеведущий в своём микроблоге.

Медик объяснил, что россиян лишили свободы передвижения, так как их кредитные карты за границей блокируют. Раскритиковал он и нарушение права на частную собственность.

"Конфискация собственности по политическим причинам — дикость", — уверен врач.

Ранее Доктор Мясников сравнил изоляцию РФ с континентальной блокадой при Наполеоне.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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