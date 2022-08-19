Эксперт по инфобезопасности: компенсация за утечку данных "расслабит" россиян

Специалист по информационной безопасности Олег Седов оценил предложение сформировать фонд для компенсаций жертвам киберпреступников.

Как отметил эксперт, существует много вопросов о работе возможного фонда. Например, нужно рассказать о критериях, по которым чиновники будут определить объёмы причинённого россиянину вреда. Также Седов подчеркнул, что иногда происходят "сливы" личной информации огромного количества человек.

"Я боюсь, что люди подумают, что за них кто-то будет решать их проблемы. Они настолько расслабятся, что небрежно будут относиться к своим персональным данным", — сказал специалист, слова которого приводит Телеканал "360".

Собеседник издания заявил, что россияне сами должны защищать сведения о себе. При этом эксперт положительно оценил идею, поскольку её авторы указали на проблему.