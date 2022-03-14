На теневых форумах появились данные более ста тысяч карт клиентов российских банков. Сотрудники компаний по кибербезопасности, начиная с 26 февраля, отметили многочисленные попытки списания денег со счетов, в том числе с заблокированных карт и с карт с истекшим сроком действия. Затем потерявшие ценность платежные карты были выложены в открытый доступ.
"Возникает ощущение, что преступники резко активизировались, срочно пытаясь монетизировать базы, которые появились у них гораздо раньше", — констатирует управляющий RTM Group Евгений Царев.
Появление объявлений о продаже данных по картам специалисты связывают со сбрасыванием запасов украденных российских карт, поскольку они бесполезны за рубежом. Как пишет портал "Бизнес-онлайн", слитые в открытый доступ банковские карты уже не имеют ценности для злоумышленников.
Руководитель группы анализа угроз информационной безопасности Positive Technologies Вадим Соловьев полагает, "максимум, что можно использовать из этой информации,- ФИО владельца и название банка, которому принадлежит карта".
Эти данные используются при реализации таких мошеннических схем, как
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