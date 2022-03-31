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Автор Юлия Миленина

Киберэксперт: при включенном VPN нельзя открывать аккаунты в банках и почту

Наука

При работающем VPN-сервисе лучше не открывать банковские аккаунты и электронную почту на своём телефоне. Об этом сообщил глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Киберэксперт: при включенном VPN нельзя открывать аккаунты в банках и почту

По словам киберэксперта, интернет-банки и почта считаются критичными аккаунтами, так как к ним зачастую привязаны другие учётные записи пользователя. Именно поэтому заходить на такие платформы с включенным VPN опасно.

Ульянов считает, что функции VPN стоит использовать только для получения доступа к заблокированным ресурсам, а затем отключать программу.

"При этом мы должны доверять самому VPN-сервису, потому что мы через него работаем, соответственно, передаём информацию", — сказал эксперт в интервью URA.RU.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что пользователи не будут нести ответственность за публикации в запрещённых соцсетях при использовании VPN. Она может наступить только в случае распространения постов, которые нарушают закон.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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