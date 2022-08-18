В Хакасии обнаружили погребение младенца времён Хеопса

Археологии обнаружили на территории Хакасии погребение младенца времён Хеопса. Эта находка позволила сделать вывод о высоком уровне развития древних людей, населявших Сибирь, пишет newkhakasiya.online.

Как отметил директор Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Андрей Поляков, эта могила богата разнообразными материалами. В ней нашли мраморный шар, бронзовый кинжал, набор из семи роговых фигурок.

"По всем видимости, ребёнка отправляли с какой-то целью в загробный мир", — предположил Поляков.

Директор ИИМК РАН пояснил, что могилу снаряжали так богато не из-за социальной принадлежности младенца, а в связи с его религиозной миссией. Он подчеркнул: древние жители Сибири, скорее всего, хотели, чтобы младенец предстал перед богами и попросил у них дождя или удачной охоты.

Предметы, обнаруженные в погребении, были изготовлены свыше 4,5 тысячи лет назад.