В Белгородской области попросили объяснить детям опасность мины "Лепесток"

Руководители учебных и дошкольных учреждений Белгородской области попросили родителей региона объяснить детям опасность украинской мины "Лепесток".

Боевики ВСУ пытаются отомстить за неудачи на поле боя с помощью атак мирных городов Луганской и Донецкой республик, а также прилегающих регионов РФ. Используя дистанционное минирование они раскидывают противопехотные мины "Лепесток" на населённые пункты Донбасса и Белгородскую область.

Как сообщают городские власти Донецка, от этих боеприпасов уже пострадало около 40 человек.

Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 названа "Лепестком" из-за своей аэродинамической формы, которая позволяет боеприпасам разлетаться по большой территории, пишет портал bel.ru. Дополнительную опасность представляет зелёная окраска, делающая мину незаметной в траве.

При обнаружении "Лепестка" ни в коем случае не стоит к нему приближаться. Место обнаружения желательно пометить любым подручным указателем и обратиться в единую диспетчерскую службу по телефону 112.