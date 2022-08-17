Руководители учебных и дошкольных учреждений Белгородской области попросили родителей региона объяснить детям опасность украинской мины "Лепесток".
Боевики ВСУ пытаются отомстить за неудачи на поле боя с помощью атак мирных городов Луганской и Донецкой республик, а также прилегающих регионов РФ. Используя дистанционное минирование они раскидывают противопехотные мины "Лепесток" на населённые пункты Донбасса и Белгородскую область.
Как сообщают городские власти Донецка, от этих боеприпасов уже пострадало около 40 человек.
Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 названа "Лепестком" из-за своей аэродинамической формы, которая позволяет боеприпасам разлетаться по большой территории, пишет портал bel.ru. Дополнительную опасность представляет зелёная окраска, делающая мину незаметной в траве.
При обнаружении "Лепестка" ни в коем случае не стоит к нему приближаться. Место обнаружения желательно пометить любым подручным указателем и обратиться в единую диспетчерскую службу по телефону 112.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Реакция президента России Владимира Путина на попытки коллективного Запада заблокировать российский золотой запас стала сюрпризом для Соединённых Штатов.