Адвокат Добровинский об отмене концертов звёзд: "Если к нам как к скотам"

Поклонники Кристины Орбакайте отказываются покупать билеты на её концерты. Адвокат Александр Добровинский в беседе с Pravda.Ru объяснил, почему публика в РФ бойкотирует концерты звёзд.

Юрист уверен, что люди обычно реагируют, исходя из своих моральных принципов. Он перечислил артистов, которых сейчас не жалуют в России — Максим Галкин, Лайма Вайкуле, Алла Пугачёва.

"А как люди могут проголосовать? Они же не могут прийти и высказать свое "фе" этим людям, они же не могут прийти и сказать "Э-ге-гей!" или выйти с демонстрацией в деревню Грязь, где живёт Алла Борисовна с Максимом", — сказал адвокат.

Добровинский отметил, что выразить своё мнение люди могут только с помощью бойкота.

"Они игнорируют концерты близких и друзей и так далее… Я совершенно не удивлюсь, если у нас есть несколько звёзд, которые имеют ещё американское гражданство. И я совершенно не удивлюсь, если их концерты тоже будут игнорироваться. Вот мы живем в такую эпоху. У нас в школе когда-то было такое очень забавное выражение — "Если к нам как к скотам, то и мы как скоты"", — объяснил адвокат.

Ранее сообщалось, что королева русского шансона Любовь Успенская подала в суд на юриста Александра Добровинского. Адвокат ответил на нападки певицы.