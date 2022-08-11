Королева русского шансона Любовь Успенская подала в суд на юриста Александра Добровинского. Адвокат ответил на нападки певицы.
Успенская считает, что Добровинский виновен в клевете против неё. Сам адвокат заверил, что не в курсе критики со стороны исполнительницы хита "Кабриолет", которой грозит тюремный срок за избиение собаки соседей.
"Я ничего об этом не знаю, но это нормально, когда человек, против которого вскоре, я надеюсь, будет возбуждено уголовное дело и которой грозит пять лет тюремного заключения, недоволен действиями другой стороны. Это нормально, очень хорошо, что человек так реагирует, браво! Мне доставили большое удовольствие", — цитирует слова Добровинского Общественная Служба Новостей.
Скандал разразился после того, как певица напала на старого пса соседки. Сама певица заверяет, что лишь защищалась от собак.
Ранее сообщалось, что у восьмилетнего бульдога ветеринары обнаружили серьёзную травму левого глаза. Диагноз избитого чужого питомца — гиперемия, то есть избыточный прилив крови, язва роговицы и отёк глаза.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Белорусские СМИ вечером, 10 августа сообщили о вспышках и взрывах на аэродроме Зябровка под Гомелем.