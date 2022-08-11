Адвокат Добровинский об Успенской: "Ей грозит тюрьма, поэтому она так реагирует"

Королева русского шансона Любовь Успенская подала в суд на юриста Александра Добровинского. Адвокат ответил на нападки певицы.

Успенская считает, что Добровинский виновен в клевете против неё. Сам адвокат заверил, что не в курсе критики со стороны исполнительницы хита "Кабриолет", которой грозит тюремный срок за избиение собаки соседей.

"Я ничего об этом не знаю, но это нормально, когда человек, против которого вскоре, я надеюсь, будет возбуждено уголовное дело и которой грозит пять лет тюремного заключения, недоволен действиями другой стороны. Это нормально, очень хорошо, что человек так реагирует, браво! Мне доставили большое удовольствие", — цитирует слова Добровинского Общественная Служба Новостей.

Скандал разразился после того, как певица напала на старого пса соседки. Сама певица заверяет, что лишь защищалась от собак.

Ранее сообщалось, что у восьмилетнего бульдога ветеринары обнаружили серьёзную травму левого глаза. Диагноз избитого чужого питомца — гиперемия, то есть избыточный прилив крови, язва роговицы и отёк глаза.