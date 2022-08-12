Григорьев-Апполонов о кончине поэта Витке: "Придумал песню мою главную"

Солист "Иванушек International" Андрей Григорьев-Апполонов высказался о кончине поэта Германа Витке.

Скончался Германа Витке, который дал название группе "Иванушки International". Он также являлся автором многих хитов музыкального коллектива. Известие о смерти шокировало Андрея Григорьева-Апполонова. Он назвал Витке замечательным поэтом.

Ранее сообщалось о смерти вдовы легендарного вратаря Льва Яшина.

"Я в шоке. Герман Витке — замечательный поэт, он и Агутину "Босоногого мальчика" придумал, и песню мою главную", — цитирует слова артиста Телеканал "360".

Певец вспомнил, что последний раз видел Витке пару десятилетий назад. Именно тогда поэт придумал название группе. Артист благодарен Витке за то, что он помог "Иванушкам" успешно стартовать в мире шоу-бизнеса.

О кончине 53-летнего Германа Витке рассказала его бывшая жена певица Ирина Дюкова. Поэт умер утром 12 августа.