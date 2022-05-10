Умерла вдова легендарного вратаря Льва Яшина

На 92-м году жизни скончалась вдова лучшего вратаря XX века Льва Яшина Валентина Тимофеевна.

Олимпийского чемпион и символ московского "Динамо" умер 32 года назад, в 1990 году. 10 мая в мир иной отправилась и его супруга, которая состояла в браке с легендарным вратарём с 1954 года вплоть до смерти знаменитого советского спортсмена.

Успешный голкипер в 1960 году выиграл чемпионат Европы в составе сборной СССР. В 1963 году Яшин удостоился награды французского журнала France Football "Золотой мяч". Ни одному вратарю мира после него не удалось получить данную награду.

10 мая не стало также первого президента Украины Леонида Кравчука.