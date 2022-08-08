Депутат Гильмутдинов: после окончания СВО озлобленных украинцев станет меньше

Как только Россия решит все задачи специальной военной операции (СВО), озлобленных украинцев останутся единицы. Об этом заявил председатель Комитета Государственной Думы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, комментируя Pravda.Ru нападение на девушек из-за русской речи в парижском метро.

"Есть такие больные люди, которые за пределами своей страны воспринимают украинский конфликт таким образом. Если ты такой герой, тогда иди к себе на родину и там своё отношение высказывай", — отметил он.

По его мнению, примирение народов Украины и России возможно, поскольку киевскому режиму, который захватил власть, не доверяют большинство людей.

"Нужно разделять народ и власть. Народы всегда друг с другом договаривались", — указал Гильмутдинов.

Ранее украинец напал на девушек в метро Парижа, после того как услышал русскую речь. Дебошира остановили правоохранители. Агрессивный мужчина долго не мог успокоиться, крича в адрес девушек угрозы и оскорбления.

"Потом нас провёл полицейский в обход и долго повторял на французском, что русские — сила!" — поделилась россиянка в социальных сетях.