The Grayzone: Зеленский мобилизует осуждённых за педофилию для усиления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский выпускает из-под стражи лидеров расформированного батальона "Торнадо"*. Американский журналист отмечает, что члены нацбата отличались своими жестокими преступлениями, однако киевское руководство готово пойти на всё, чтобы пополнить ряды "истощённой" армии.

В результате плана Зеленского, на свободу вышел командир роты Руслан Онищенко, который получил свою "известность" за счёт многочисленных убийств и пыток.

"Психопат-садист, педофил, истязатель заключённых и убийца", — заявили в The Grayzone.

Кроме Онищенко на свободу вышли и другие националисты, в том числе и Даниил Ляшук, который открыто говорил о том, что получает удовольствие, убивая людей. Согласно указу Зеленского, теперь заключённые с боевым опытом смогут "искупить вину", принимая участие в боевых действиях.

"Зеленский выпускает "животных" из клеток под прикрытием участия в военных действиях", — делает вывод американский журналист.

*террористическая организация, запрещённая на территории РФ.