Экстрасенс Батыр: удар молнии рядом с Белым домом — знак для США и Байдена

Участница "Битвы экстрасенсов", шаман Елена Батыр заявила, что молния, которая ударила в парк Лафайет через дорогу от Белого дома не что иное, как знак о возможном "спасении" США.

Инцидент произошёл накануне, разряд молнии попал в дерево, под которым от непогоды прятались четыре человека. Все они получили опасные для жизни травмы и были госпитализированы в критическом состоянии.

По мнению экстрасенса, то, что молния ударила рядом с Белым домом, не просто явление природы.

"Ударившая молния — это знак того, что страна может выйти из кризиса. Но для этого США нужно вести много переговоров, вот только не с другими государствами, а внутри самих себя. Это знак, что американцам пора заняться своими собственными проблемами", — заявила Батыр в беседе с "ПолитРоссией".

Экстрасенс подчеркнула, что политикам пора прекратить вмешиваться в дела других государств и заняться собственными проблемами. Как пояснила ясновидящая, президенту США Джо Байдену необходимо обратить внимание на собственный народ.

"Это нужно самим США, чтобы спасти себя и свой имидж", — резюмировала Батыр.