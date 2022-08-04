Садальский об открытии магазинов для "патриотичных": Чем они лучше остальных?

Станислав Садальский считает, что открытие магазинов беспошлинной торговли для привилегированных слоёв российского общества приводит к неравенству россиян.

Актёр высказался о создании торговых павильонов для "патриотичных".

"Сегодня, покупая товары за евро и доллары, можно сильно сэкономить. "Патриотичные" и иже с ними должны вкусно покушать и хорошо одеться… иначе подумают на западе, что их санкции действуют!" — написал Садальский в своём микроблоге.

Заслуженного артиста РСФСР такое разделение возмутило.

"Вопрос один, чем "патриотичные" лучше остальных действительно патриотичных граждан? С чем связано такое неравенство и разделение людей, вызывающее негативное отношение российского общества к решению властей?" — задаётся вопросом 70-летний актёр.

Ранее Садальский сравнил специализированные магазины для обслуживания дипломатов, консулов, их семей и иностранцев, работающих в РФ с советскими валютными магазинами "Берёзка", куда простым гражданам был вход воспрещён.