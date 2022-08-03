Станислав Садальский высказался об открытии в Москве специализированных магазинов для обслуживания дипломатов, консулов, их семей и иностранцев, работающих в РФ.
Новость о появлении таких торговых павильонов вызвала у Садальского воспоминания о советском прошлом.
"В советское время мы эти магазины уже проходили", — написал звезда фильма "Место встречи изменить нельзя".
70-летний актёр вспомнил, что некоторые магазины "Берёзка" были валютными. В них обслуживали высокопоставленных дипломатов, которым разрешалось иметь иностранные денежные знаки на территории СССР.
Заслуженный артист РСФСР вспоминал, что попасть в "Берёзку" было непросто, так как перед охранником стояла задача не пускать в торговый павильон зевак.
"Ко всем, кто говорил по-русски, относились с подозрением и настороженностью, при входе могли потребовать предъявить "чеки", чтобы простые советские граждане не входили в "Берёзки", как в музеи, полюбоваться недоступным", — поделился своими знаниями о прошлом Садальский.
Актёр обратился к своим подписчиками с поздравлениями.
"Поздравляю всех нас с открытием новых валютных магазинов", — написал артист.
Ранее Садальский пожаловался на повышение тарифов на банковские услуги и снижение качества онлайн-услуг.
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