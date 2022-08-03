Садальский об открытии в Москве валютных магазинов типа "Берёзки": Поздравляю

Станислав Садальский высказался об открытии в Москве специализированных магазинов для обслуживания дипломатов, консулов, их семей и иностранцев, работающих в РФ.

Новость о появлении таких торговых павильонов вызвала у Садальского воспоминания о советском прошлом.

"В советское время мы эти магазины уже проходили", — написал звезда фильма "Место встречи изменить нельзя".

70-летний актёр вспомнил, что некоторые магазины "Берёзка" были валютными. В них обслуживали высокопоставленных дипломатов, которым разрешалось иметь иностранные денежные знаки на территории СССР.

Заслуженный артист РСФСР вспоминал, что попасть в "Берёзку" было непросто, так как перед охранником стояла задача не пускать в торговый павильон зевак.

"Ко всем, кто говорил по-русски, относились с подозрением и настороженностью, при входе могли потребовать предъявить "чеки", чтобы простые советские граждане не входили в "Берёзки", как в музеи, полюбоваться недоступным", — поделился своими знаниями о прошлом Садальский.

Актёр обратился к своим подписчиками с поздравлениями.

"Поздравляю всех нас с открытием новых валютных магазинов", — написал артист.

Ранее Садальский пожаловался на повышение тарифов на банковские услуги и снижение качества онлайн-услуг.