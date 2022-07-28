Садальский о росте банковских тарифов: "Лишнюю копейку с пенсионера стащить"

Станислав Садальский пожаловался на повышение тарифов на банковские услуги и снижение качества онлайн-услуг.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" уверен, что рост тарифов на банковские услуги свидетельствует о несостоятельности менеджемента.

""Сбер" с августа повысит на 10 рублей стоимость уведомлений об операциях. Сбербанк прокручивает миллиарды и при этом наживается на сообщениях, позорище вообще. Все им денег мало! Зажрались! Сбер-онлайн постоянно висит. СберТВ — зависает на каждой обнове", - выразил своё негодование Станислав Юрьевич.

Актёр сетует на то, что всем наплевать на программное обеспечение.

"А вот лишнюю копейку с пенсионера стащить, это пожалуйста", — написал заслуженный артист РСФСР.

Садальский призвал разобраться с ситуацией ведомство, отвечающее за права потребителей.

Ранее Станислав Садальский облачился в украинский национальный костюм и заявил, что Киев — мать городов русских.