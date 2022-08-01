Шукшина о танцах под Сердючку и Ротару в Москве: "Предлагаю обращаться в ФСБ"

Мария Шукшина считает, что по поводу играющих в России песен Верки Сердючки и Софии Ротару следует обращаться с заявлениями в Федеральную Службу Безопасности.

Актриса опубликовала письма своих подписчиков, в которых рассказывается об "омерзительных" случаях. Фолловеры пожаловались на то, по Москве-реке в центре столицы курсируют корабли, с палуб которых играет увеселительная поп-музыка.

"Люди пляшут. И всё ничего, но пляски под Сердючку и "Червону руту" выглядят насмешкой", — сетуют интернет-пользователи.

Во втором письме также содержится жалоба на трансляцию песен Андрея Данилко и Софии Ротару.

"В период военных действий с Украиной танцы под Сердючку и Ротару выглядят неуместно и некорректно", — делятся своим мнением поклонники Марии Шукшиной.

Шукшина не смогла пройти мимо данных жалоб. Подобные рассказы показались ей серьёзным поводом для тревоги.

"Считаю этот случай незаурядным, пройти мимо не могу, поскольку, как мы знаем, во всю идёт война культурных кодов, и все эти вещи небезобидны. Спасибо подписчикам за то, что бьете тревогу. В условиях военного времени предлагаю обращаться в Федеральную Службу Безопасности, чью эффективную работу мы сейчас наблюдаем", — ответила подписчиком заслуженная артистка России.

Ранее Шукшина пожаловалась Михаилу Мишустину на то, что российские ТВ-каналы работают по украинскому заказу.