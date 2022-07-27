Собчак о неприятностях Киркорова в Крыму: "Это вам не в Италии пасту наматывать"

Ксения Собчак высмеяла Филиппа Киркорова, сиротливо стоящего с поклажей на остановке в Крыму.

Журналистке показался забавным снимок короля российской эстрады, который пристроился с сумкой на колёсиках у остановки общественного транспорта в Феодосии.

Таким образом Филипп Бедросович пытается рекламировать свои концерты в Крыму, перспектива проведения которых вызвала резкую реакцию представителей казачества.

Собчак прокомментировала незавидное положение Киркорова, выступления которого стоят под вопросом из-за того, что певец оскорбил чувства верующих своим концертным номером с крестом.

"Если увидите на остановке двухметрового туриста — это Филипп Киркоров путешествует по Крыму. Это вам не в Италии пасту наматывать", — написала Ксения Анатольевна под фото народного артиста РФ.

Ранее Филипп Киркоров выступил с патриотической речью и пригласил на свой концерт в Крыму раненых участников спецоперации на Украине. Выступления певца остаются под угрозой срыва из-за протестов казачества.