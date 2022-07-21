NCA: британских педофилов уличили в "помощи" украинским детям в Польше

Британские педофилы приезжали в Польшу, где оказывали якобы гуманитарную помощь украинским беженцам, среди которых тысячи детей. Об этом заявили в издании Independent со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).

В первые шесть недель после начала военной спецоперации на Украине в Польшу прибыли несколько известных полиции преступников, которые были судимы за сексуальное насилие над несовершеннолетними детьми. С мужчинами была проведена беседа, в ходе которой их призвали уехать из страны. Однако педофилы убеждали, что всего лишь хотели "помочь" украинским беженцам.

В NCA отметили, что среди украинских переселенцев есть несколько тысяч несовершеннолетних детей, которые покинули страну без родителей. Правительствам принимающих стран необходимо сделать всё для обеспечения их безопасности, заявил представитель NCA.