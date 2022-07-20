Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев признал, что у России есть грехи. Экс-президент РФ составил "покаянный список" прегрешений нашей страны.
Медведев считает, что Россия повинна в том, что в США и ЕС подорожал бензин, выросли цены на продовольствие и что "адские санкции" навредили компаниям Европы.
В списке прегрешений Родины — отставка европейских лидеров. По мнению Медведева, происходит это с момента аррогантного создания Петром I Российской империи.
"В манипулировании общественным мнением за счёт произведений российской классической литературы и симфонической музыки, которые некритично потребляют доверчивые европейцы", — написал политик в своём микроблоге.
Ставит экс-президент Родине в вину и то, что "убили прогрессивного европейского политика Гая Юлия Цезаря".
В конце своего перечня Медведев заявляет, что в гибели динозавров тоже виновата Россия.
"В ничем не спровоцированном нанесении упреждающего метеоритного удара по нашей планете и последующем исчезновении динозавров", — признал политик.
Ранее Медведев заявил, что мир на Украине наступит только на российских условиях.
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