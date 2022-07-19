Суд приговорил COVID-диссидента Чельдиева к 10 годам лишения свободы

Адвокат оперного певца, хореографа Вадима Чельдиева Батрадз Кульчиев сообщил, что его подзащитному дали 10 лет колонии строго режима за насилие в отношении представителя власти, организацию массовых беспорядков и призывы к экстремизму.

Как подчеркнул юрист, Чельдиев планирует обжаловать решение правоохранителей. Артист не признал вину и прочёл в зале суда стихи.

"Приговор непременно будет обжалован", — отметил Кульчиев, слова которого приводит newstracker.ru.

Известно, что Чельдиев критиковал власти России за антикоронавирусные меры.