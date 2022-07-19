Адвокат оперного певца, хореографа Вадима Чельдиева Батрадз Кульчиев сообщил, что его подзащитному дали 10 лет колонии строго режима за насилие в отношении представителя власти, организацию массовых беспорядков и призывы к экстремизму.
Как подчеркнул юрист, Чельдиев планирует обжаловать решение правоохранителей. Артист не признал вину и прочёл в зале суда стихи.
"Приговор непременно будет обжалован", — отметил Кульчиев, слова которого приводит newstracker.ru.
Известно, что Чельдиев критиковал власти России за антикоронавирусные меры.
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