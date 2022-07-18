Как организовать отпуск с минимальным бюджетом, объяснил эксперт по туризму

Действительный член Национальной академии туризма Олег Алексеев в беседе с Pravda.Ru рассказал, как минимизировать расходы на отдых.

Олег Алексеев советует продумать туристический маршрут на автомобиле. Отправиться можно на сравнительно небольшое расстояние до 250 км по Московской, Владимирской, Ярославской или Костромской области.

"Достаточно много интересных мест. При всём том, что если сегодня говорят, в этом году, допустим, тот же Краснодарский край или Байкал, например, некий спад имеют, Крым спад имеет в силу объективных, субъективных обстоятельств, то, например, Суздаль, наоборот, забит всё лето. Гостей там очень много", — рассказал Алексеев.

Представитель Национальной академии туризма рекомендует приобрести палатку и вспомнить студенческие годы. Можно арендовать и автокемпер (дом на колёсах).

Специалист по туризму отметил, что сейчас появилось достаточное количество бюджетных средств размещения.

"Это и небольшие гостиницы. Сегодня такое популярное средство размещения как глемпинги. Некоторые тоже есть по довольно приемлемым ценам. Кемпинги есть и базы отдыха. Сегодня как раз нет проблем, где переночевать", — отметил эксперт.

Алексеев советует посетить Карелию, Ладожское озеро, Урал, Алтай или даже южный берег Белого моря, чтобы посмотреть красоты русского севера. В качестве бюджетного направления он рекомендует Казань.

"Я смотрел, Камчатка, конец августа, стоимость билета до 20 тысяч — можно слетать туда-обратно. В Петропавловск-Камчатский. За 25 тысяч точно можно. Сегодня есть компании, которые делают чартеры, такие как Tui, например, и Сахалин… Предложений много, на самом деле. Были бы деньги и время", — поделился экспертным мнением специалист по туризму.