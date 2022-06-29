Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В Омске почти в 10 раз превышена концентрация хлорида водорода
Кулеба: для вступления Украины в НАТО необходимо желание альянса
Жителя Хакасии обманули "сутенёры" на 129 тысяч рублей — ни денег, ни девушки
Курс доллара на Мосбирже — 50 рублей
Вирусолог Зверев: переносчиками Конго-крымской лихорадки являются комары
Марочко: ЛНР контролирует все трассы, связывающие Лисичанск с Украиной
Зеленский забеспокоился, что Запад устал от военных расходов
WELT: Шольц преувеличил сплочённость G7 перед Россией
Генсек НАТО Столтенберг: Финляндия и Швеция вступят в альянс уже сегодня

Россияне не едут в Крым: закрытое небо, боязнь событий на Украине, долгая дорога

Туризм

В июне отели Крыма любой "звёздности" заполнены едва ли наполовину, несмотря на значительное падение цен на отпуск-2022 в Крыму, пишет РБК со ссылкой на Минтуризма Крыма.

Россияне не едут в Крым: закрытое небо, боязнь событий на Украине, долгая дорога

Загрузка отелей Крыма пока что на треть меньше, чем в постковидном 2021 году (тогда был абсолютный рекорд за всё постсоветское время.

Основные причины:

  • закрытие аэропорта Симферополя усложнило логистику;
  • туристам из дальних регионов ехать на личных машинах и автобусах далеко и долго;
  • для всех желающих приехать не хватает билетов на поезда и самих поездов — их нужно в 10 раз больше.

Эти данные подтверждает июньский соцопрос КИГ, проведенный "на средовых туристических площадках, форумах и в чатах" среди 11 тысяч туристов.

  1. 59% назвали причиной неудобство и нежелание тратить из 10-14 дней отпуска около четырёх дней только на дорогу автотранспортом или поездами.
  2. 14% боятся, что в нескольких сотнях километров (несмотря на полную защиту Крыма) проходит СВО, а также нервничают из-за заявлений властей Украины о планах атаки Крыма, использования ими ядерного оружия, угроз уничтожить Крымский мост или терактов.
  3. 23% ответили, что всё равно поедут отдыхать в 2022 году в Крым или Севастополь (в прошлом году таких ответов было 41%).

"Раньше 60% гостей приезжали на полуостров на автомобилях и автобусах, 32% — на самолётах, на поездах — 8% туристов", — поделился министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Сейчас турпоток переместился в Краснодарский край. Цены на размещение, такси, услуги и товары там взлетели, как в Крыму в 2020–2021 годах", — рассказывают представители турагентств, "маклеры" и сами туристы.

"На бесплатных пляжах в Сочи настоящий ажиотаж — люди лежат буквально друг на друге. Несмотря на адский ценник, отдыхающие идут на соседний платный пляж, чтобы хоть как-то пробраться к морю", — пишет URA.RU, публикуя в своем паблике видео из Сочи.

Впрочем, для туристов в поисковиках доступны подробные инструкции с "лайфхаками",  как быстро и выгодно приехать в Крым на отдых в 2022 году. Среди советов — использование "единого билета", рекомендации по выбору такси, а также самые короткие маршруты до полуострова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Александр Шторм
Популярное
Силовые структуры
Евсеев: крейсер "Москва" ВМФ РФ стал "слишком лакомой добычей" для Украины

Судно не следовало выводить в море для активных действий.

Евсеев: крейсер "Москва" ВМФ РФ стал "слишком лакомой добычей" для Украины
Артиллеристы ВС РФ уничтожили командование 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ
Силовые структуры
Артиллеристы ВС РФ уничтожили командование 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ
Силовые структуры
Welt: военный эксперт Мартин ван Кревельд заявил, что победа РФ в СВО неизбежна
Мир. Новости мира
Евсеев: соотношение потерь российской армии на Украине 1 к 20
Любовь Степушова За СВО на Украине не проглядеть бы Таджикистан Любовь Степушова Людмила Черткова Фейком в Кременчуге Украина добивается признания России "страной-террористом" Людмила Черткова Игорь Буккер Западные политологи планируют победить Россию на морях Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Багдасаров: два звонка из Кремля и США не из чего будет делать патроны
Силовые структуры
ПВО ВС РФ уничтожает авиацию ВВС Украины на Изюмском направлении
Политологи: Путин предотвратил ядерную войну в Европе
Мир. Новости мира
Политологи: Путин предотвратил ядерную войну в Европе
Последние материалы
Эксперты: потери армии Украины составляют от 50 до 200 тысяч человек
FT: Британии рекомендовано прекратить поставки газа в Евросоюз
Де Кроо: конфликт на Украине должен разрешиться только военным путём
The Times: пришло время перенести боевые действия в Россию
Генштаб ВСУ признал успех армии России в наступлении на Славянск
ПВО ВСУ не удалось сбить ракеты ВС РФ в Николаеве и Харькове
Михеев: СВО России могут остановить только три вещи: первая — ядерная война
Наркотики для Европы производили на авиабазе НАТО: лабораторию накрыли в Бельгии
Россияне не едут в Крым: закрытое небо, боязнь событий на Украине, долгая дорога
Сайт "Роскосмоса" DDoS-атакуют из-за фото "центров принятия решений" НАТО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников