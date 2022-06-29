Россияне не едут в Крым: закрытое небо, боязнь событий на Украине, долгая дорога

В июне отели Крыма любой "звёздности" заполнены едва ли наполовину, несмотря на значительное падение цен на отпуск-2022 в Крыму, пишет РБК со ссылкой на Минтуризма Крыма.

Загрузка отелей Крыма пока что на треть меньше, чем в постковидном 2021 году (тогда был абсолютный рекорд за всё постсоветское время.

Основные причины:

закрытие аэропорта Симферополя усложнило логистику;

туристам из дальних регионов ехать на личных машинах и автобусах далеко и долго;

для всех желающих приехать не хватает билетов на поезда и самих поездов — их нужно в 10 раз больше.

Эти данные подтверждает июньский соцопрос КИГ, проведенный "на средовых туристических площадках, форумах и в чатах" среди 11 тысяч туристов.

59% назвали причиной неудобство и нежелание тратить из 10-14 дней отпуска около четырёх дней только на дорогу автотранспортом или поездами. 14% боятся, что в нескольких сотнях километров (несмотря на полную защиту Крыма) проходит СВО, а также нервничают из-за заявлений властей Украины о планах атаки Крыма, использования ими ядерного оружия, угроз уничтожить Крымский мост или терактов. 23% ответили, что всё равно поедут отдыхать в 2022 году в Крым или Севастополь (в прошлом году таких ответов было 41%).

"Раньше 60% гостей приезжали на полуостров на автомобилях и автобусах, 32% — на самолётах, на поездах — 8% туристов", — поделился министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. "Сейчас турпоток переместился в Краснодарский край. Цены на размещение, такси, услуги и товары там взлетели, как в Крыму в 2020–2021 годах", — рассказывают представители турагентств, "маклеры" и сами туристы. "На бесплатных пляжах в Сочи настоящий ажиотаж — люди лежат буквально друг на друге. Несмотря на адский ценник, отдыхающие идут на соседний платный пляж, чтобы хоть как-то пробраться к морю", — пишет URA.RU, публикуя в своем паблике видео из Сочи.

Впрочем, для туристов в поисковиках доступны подробные инструкции с "лайфхаками", как быстро и выгодно приехать в Крым на отдых в 2022 году. Среди советов — использование "единого билета", рекомендации по выбору такси, а также самые короткие маршруты до полуострова.