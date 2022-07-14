Жители Кисловодска назвали своего мэра "аниматором от власти"

Жители Кисловодска жалуются на своего мэра Евгения Моисеева, который, по их словам, не воспринимает серьёзно проблемы, которые до него пытаются донести горожане, отделываясь от них шутками.

Как пишет newstracker.ru, одна из жительниц Кисловодска по имени Ольга пожаловалась на мэра в соцсети. Женщина утверждает, что когда она напомнила Моисееву о проблеме с реконструкцией Старого озера, тот вместо ответа предложил пользователям освежить свои познания касательно фауны этого объекта.

"Когда мэру задают какие-либо вопросы о хозяйственных проблемах в городе и спрашивают, когда решатся эти проблемы, он отвечает, например, картинкой с ящерицей и внизу под картинкой надпись: "Вот вас интересует вопрос по Старому озеру, а знаете ли вы название этой зверюшки". Они у нас аниматоры такие от власти", — написала читательница.

После того, как Ольга сообщила об этом в городскую администрацию, там ей ответили, что "праздники как сторона жизнедеятельности города" способствуют привлечению туристов, которые, в свою очередь, дают городу средства для пополнения бюджета, которые и идут на благоустройство Кисловодска.