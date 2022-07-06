Панин обиделся на Илью Яшина: "У русских людей у всех разжижение мозга"

Алексей Панин расстроился из-за того, что политик Илья Яшин не упомянул его в своём фильме об отношении артистов к спецоперации на Украине.

Актёр уверен, что он достоин стоять в одном списке с активными противниками спецоперации.

Панин рассказал, как трудное ему приходится, так как его контакты постоянно оказываются у недоброжелателей, которые шлют ему сообщения с проклятиями.

"Пишут: "Чтоб ты сдох, сволочь, потому что ты помогаешь украинцам". Я думал, что я первый артист, про которого скажет Илья Яшин", — поделился с подписчиками своими переживаниями Панин.

Актёр разделил всех знаменитостей на тех, кто выступает в поддержку Украины и "проституток", таких как Дмитрий Дюжев, Григорий Лепс, Тимати.

Панин решил, что Илья Яшин не захотел его упоминать в своём фильме, так как его имя русская пропаганда смешали с грязью, придумав историю с собаками.

Звезда фильма "Жмурки" признался, что в нём впервые за много лет проснулась звёздная болезнь. Он убеждён, что он резче всех высказал свою позицию по отношению к действиям российских властей. Все эти действия политик Илья Яшин, к сожалению Панина, не учёл.

"У русских людей у всех разжижение мозга", — констатировал актёр.

Ранее сообщалось, что Илью Яшина арестовали на 15 суток по делу о неповиновении полиции.