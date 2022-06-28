Политика Илью Яшина арестовали на 15 суток: "Пролог к уголовному делу"

Политик Илья Яшин предстал перед Хамовническим судом Москвы по протоколу о неповиновении полиции. Депутату муниципального округа Красносельский дали 15 суток ареста.

Яшина задержали 27 июня в парке в Хамовниках. Стражи правопорядка заявили, что депутат вёл себя с ними агрессивно — хватал силовиков за форму и отталкивал.

Политик ранее выплатил штраф по административной статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. Ему ставят в вину критику спецоперации на Украине.

Хамовнический суд принял решение отправить политика на 15 суток за решётку.

Сам Яшин в корне не согласен с обвинением и приговором. Он обращает внимание на то, что к делу не приобщены материалы видеосъёмки, которая велась в момент его задержания.

"Допускаю, что этот мой арест — пролог к будущему уголовному делу. Так же был ранее арестован мой товарищ Владимир Кара-Мурза*, которого прямо из спецприемника отправили в СИЗО по уголовному делу за антивоенные выступления", — написал Яшин в своём микроблоге.

Задержанный депутат ранее заявил, что что таким образом его выдавливают из страны.

* признан в России иностранным агентом.