Тина Канделаки ликует, так как не хранила деньги за рубежом: "Говорили, я дура"

Тина Канделаки вела себя дальновидно, не открывая счетов за рубежом и не покупая там дома. Телеведущая теперь наблюдает, как страдают те, кто поверил в Запад.

Власти Великобритании объявили о намерении конфисковать имущество россиян. Арестованные богатства планируют направить на помощь Украине. Об инициативе руководства Туманного Альбиона высказалась Тина Канделаки.

Звезда ТВ счастлива, так как избежала участи многих российских состоятельных людей, которые рискуют остаться без заграничного имущества.

"Очень многие знакомые, заработав первые деньги в двухтысячных, говорили мне о том, что я дура — не покупаю квартиру и не открываю счета в Лондоне, Барселоне или где-то еще", — поделилась своими мыслями Канделаки.

Телеведущая объяснила, что не видела смысла в том, чтобы покупать недвижимость там, где она не живёт. Она отметила, что довольствовалась номерами в лучших гостиницах, так как не строила планы связать свою жизнь с Нью-Йорком или Майами.

Ранее Канделаки восхитилась песней Марии Захаровой про солнце Монако.