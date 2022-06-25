Канделаки восхитилась песней Захаровой про солнце Монако: "Мария, жги!"

Тину Канделаки впечатлила новость о том, что песню "Зачем мне солнце Монако" написала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Авторство популярного хита Люси Чеботиной, как выяснилось, принадлежит российскому дипломату.

"Кто бы мог подумать, что такое возможно. Мария, жги сердца наших врагов не только глаголом, а теперь еще и песней. Трек написан на английском, так что пускай весь мир знает, как звучит любовь Люси Чеботиной в словах Марии Захаровой", — написала Канделаки в своём микроблоге.

Строгие интернет=патриоты и тут нашли повод для нападок.

"Почему песня, которую написала официальный представитель МИДа в скрепные времена, на английском?" — вопрошают в Сети.

Мария Захарова ранее подтвердила, что приложила руку к созданию хита. Она назвала это своим вкладом в импортозамещение.

Официальный представитель МИД признавалась ранее, что певец Пьер Нарцисс посвятил ей свою песню "Мария".