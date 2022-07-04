Профессора БелГУ уволили после публикации первомайского лозунга ВК

Профессора филологических наук Татьяну Новикову уволили из Белгородского университета после того, как женщина оставила комментарий в социальной сети "ВКонтакте".

Сотрудница БелГУ лишилась работы после того, как написала ВК комментарий, содержащий антивоенный посыл. Её высказывание состояло из первомайского лозунга и строчки из детской песни "Пусть всегда будет солнце!".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал лишать работы преподавателей, призывающих прекратить спецоперацию на Украине.