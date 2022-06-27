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Аналитик Деревягин уверен, что недовольных СВО педагогов уволить будет легко

Общество

Независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин в беседе с Pravda.Ru высказался по поводу предложения председателя Госдумы увольнять учителей, высказывающихся против СВО.

Аналитик Деревягин уверен, что недовольных СВО педагогов уволить будет легко

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал лишать работы преподавателей, призывающих прекратить спецоперацию на Украине.

Деревягин прокомментировал инициативу главы Госдумы.

"Позиция очень простая, что вряд ли кто-то будет увольняться, потому что подобное предложение может вызвать только сопротивление", — выразил свою точку зрения эксперт.

При этом аналитик уверен, что педагогов можно вынудить уволиться.

"Другой вопрос, что существуют выводы, которые можно организовать с помощью административного ресурса. И в данном случае для этого не нужно будет кого-то призывать к чему-то, а просто будут созданы соответствующие условия, при которых продолжение трудовой деятельности для этих лиц будет невозможно", — объяснил Деревягин.

Ранее сообщалось, что инженер оборонного предприятия под угрозой ареста за "госизмену" бежал из России.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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