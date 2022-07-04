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Нигерийский мошенник из Балашихи лишил красноярку 4,7 млн рублей

Общество

Поучительная история произошла в Красноярске. Прокуратура города рассказала подробности дела. В августе прошлого года жительница города прокомментировала пост в соцсетях британского актёра, звезды сериала "Сыны анархии" Чарли Ханнэма. Спустя некоторое время, в мессенджер ей поступило сообщение от "актёра", который, якобы, отправил ей подарок. Ещё через несколько дней с краснояркой связался некий человек, который представился курьером и сообщил, что Ханнэм отправил ей 600 тысяч долларов, но ей необходимо заплатить пошлины с данной суммы, чтобы её получить.

Нигерийский мошенник из Балашихи лишил красноярку 4,7 млн рублей

Сотрудники банка, проверив счёт получателя, отговорили женщину переводить 4,7 млн рублей, так как увидели сомнительные движения по нему. Тогда находчивый "курьер" предоставил новый счёт, на который и была переведена вся сумма. Только в сентябре пострадавшая поняла, что это афера, когда в мессенджер пришло аналогичное сообщение о подарке.

Подозреваемым оказался 35-летний житель Балашихи, который является гражданином Нигерии. В ходе следствия выяснилось, что данный мужчина забирал себе 10% от поступившей суммы, а за личностью Ханнэма скрывался другой человек, передаёт prmira.ru. Гражданин Нигерии свою вину не признаёт, судить его будут по статье 159 УК в части 4 (мошенничество в особо крупном размере".

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Наталия Красовская
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