Тюменская компания ищет инженеров для работы в ЯНАО за 40 тысяч рублей

Тюменская компания "Связьмонтаж" объявила о найме инженеров-проектировщиков для работы в Надыме. Об этом сообщает muksun. fm.

По данным издания, речь идёт о работе вахтовым методом, за выполнение которой предлагается заработная плата в размере от 40 до 650 тыс. рублей. Отмечается, что в обязанности сотрудников будет входить работа с "исполнительной документацией".