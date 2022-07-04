Тюменская компания "Связьмонтаж" объявила о найме инженеров-проектировщиков для работы в Надыме. Об этом сообщает muksun. fm.
По данным издания, речь идёт о работе вахтовым методом, за выполнение которой предлагается заработная плата в размере от 40 до 650 тыс. рублей. Отмечается, что в обязанности сотрудников будет входить работа с "исполнительной документацией".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Американцы в очередной раз всем соврали, скрыв от общественности реальное количество ракетных систем залпового огня HIMARS, поставленных Украине.