Вахта и наследие СССР: эксперт рассказал о "пластах" освоения Арктики

Что можно сказать о нынешнем состоянии российских городов в Арктике? Есть ли у властей на их счёт какие-то планы, программы? Комментарий "Правде.Ру" предоставил директор Центра экономики Севера и Арктики, профессор Александр Пилясов.

Вахта победила. Но не без помощи наследия СССР

Эксперт отмечает, что новые проекты ресурсных корпораций базируются на вахтовом методе организации работ. То есть если рассматривать какие-то новые проекты в регионе, то они опираются именно на вахту.

"При этом уже существующие города являются для этих проектов локальными или форпостными базами. То есть с них идёт заброска вахтовиков, иногда материально-техническое снабжение и прочее", — объясняет Пилясов.

Конечно, не исключена схема, при которой небольшие когда-то посёлки постепенно вырастают до городов. Но для этого надо рассматривать инфраструктурные улучшения: например, строить порты, исследовательские центры и прочие объекты.

"Важно помнить, что у нас уже есть сеть созданных за советское время городов Арктики. Это ценность. Мы их сохраняем, мы думаем, как их использовать уже в новых проектах", — отмечает Пилясов.

"Два пласта": как сейчас дела в Арктике

Компании, продолжает эксперт, на стационарные города не идут. Причина проста: нужно слишком много денег. Если в СССР могли позволить себе подобные проекты, то частные компании, которые считают каждый рубль своих затрат, к ним не готовы.

"Компании тратить столько не могут, государство их заставить это делать также не может. Соответственно, компании ведут новое освоение по облегчённой схеме без заселения территории, создавая вахтовые посёлки и минимизируя затраты по инфраструктуре", — резюмирует Пилясов.

Например, в регионе известна проблема: мало постоянных дорог. Практически всегда используются зимники, морские пути — такая схема опять-таки позволяет снизить затраты.

"В советское время прокладывались постоянные дороги, тянулись линии электропередач. То есть всё было стационарно, на века, с обживанием. Сейчас схема освоения совсем другая. Потому что её ведут в основном компании, которые считают каждый рубль. А в советское время освоение вело государство, которое шло на затраты, порою, даже, может быть, неоправданные, но шло. Потому что государство, в отличие от частной компании, не было так мотивировано на экономию", — уверен Пилясов.

Так что в Арктике сегодня, по сути, сосуществуют два "пласта" освоения:

советское население в виде постоянных городов;

современные попытки частных компаний в виде вахтовых посёлков.