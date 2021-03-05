Член СФ оценил идею новых городов в Арктике

Застройка Арктики городами, предназначенными для постоянного проживания, — экономически неоправданная задумка. Деньги можно потратить на более важные задачи — например, на помощь людям, которые хотят переехать в нормальные условия.

Подробнее о проектах арктических городов рассказал член комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Важенин. Он подчеркнул, что условия Арктики крайне сложны, людям просто-напросто тяжело там проживать.

"Моё глубокое убеждение, что (строить) новые города в Арктике просто преступно… В принципе, весь бизнес идёт по этому пути. Надо просто определить объём инфраструктуры, который необходим в этом посёлке. Соотношение на одно рабочее место — это один к шести (один человек работает — шестеро нужны, чтобы он мог жить там). Это семья, дальше идут сады, школы, снежный ком. Вахтовый метод уже апробировал себя для Ямбургского месторождения, для Заполярного месторождения, для Сабетты", — сообщил для РИА "Новости" Важенин.

По мнению политика, важно, например, дать возможность людям пенсионного возраста переехать в более климатически приятные регионы. А вкладываться как в строительство новых, так и в развитие старых городов уже не стоит.