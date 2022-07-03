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Рэп-музыкант Noize MC об атаках на Белгород: "Мой родной город обстреляли"

Общество

Музыкант Иван Алексеев, более известный под сценическим псевдонимом Noize MС, высказался о жертвах и разрушениях в Белгороде после обстрела ВСУ.

Рэп-музыкант Noize MC об атаках на Белгород: "Мой родной город обстреляли"

Noize MC выразил свою чувства по поводу трагических событий в Белгороде, где погибли четверо человек.

"Мой любимый родной город обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? Ровно то же самое, что я чувствовал, когда обстреливали Киев…", — сказал рэп-исполнитель со сцены на концерте в Узбекистане.

В апреле Иван Алексеев в компании Елизаветы Гырдымой (певицы Монеточки) поучаствовали в благотворительных концертах "Голоса мира" в Риге и Вюльнусе. Исполнители открыто выступили против спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что ВСУ наносила удары по Белгородской области из реактивных установок залпового огня "Ураган" с целью создать нагрузку для системы ПВО. После таких манёвров ракете комплекса "Точка-У" удалось долететь до Белгорода. В результате обстрелов были повреждены 39 частных и 11 многоквартирных домов.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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