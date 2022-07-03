Перед ударом по Белгороду ВСУ создали максимальную нагрузку на ПВО в области

Перед тем как ударить по Белгороду ракетами "Точка-У", украинская армия интенсивно обстреливала этот район из РСЗО, создавая нагрузку на систему ПВО, сообщает "Военное обозрение". В издании не исключили ответных ударов по центрам принятия решений на Украине.

В материале отмечается, что ВСУ намеренно сначала наносила удары по Белгородской области из реактивных установок залпового огня "Ураган". Это привело к нагрузке на систему ПВО, после чего уже ракета комплекса "Точка-У" смогла долететь до Белгорода. В пользу этой версии говорят обнаруженные в жилом квартале города обломки украинского снаряда, полагают в "Военном обозрении".

"Первоначальными залпами из РСЗО ВСУ создавали существенную нагрузку на систему ПВО в Белгородской области. В момент пиковой нагрузки последовал ракетный удар с применением комплексов "Точка-У". В этой связи высказываются соображения о серьёзном планировании удара", — говорится в материале.

В издании не исключили, что в "грядущие часы" ВС России могут нанести удары по военным объектам Украины и "центрам принятия решений на территории этого государства".