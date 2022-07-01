На иеромонаха Никандра завели уголовное дело после слов о бесах в правительстве

На представителя РПЦ иеромонаха Никандра возбудили уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ. Священнослужитель позволил себе раскритиковать спецоперацию на Украине.

Житель села Верхотурье Свердловской области Евгений Пинчук (настоящее имя иеромонаха) рискует получить тюремный срок за свою публикацию в социальной сети ВК.

Экспертиза показал, что Пинчук охарактеризовал действия Вооружённых сил РФ как захватнические. Это заявление не соответствует позиции Минобороны РФ, поэтому Следственный комитет возбудил на служителя Церкви уголовное дело.

Свою публикацию иеромонах удалил, но рассказал в беседе с Телеграм-каналом "База", что в своём посте заявлял о нарушении божественных заповедей людьми, которые христианские постулаты обязаны проповедовать. Священнослужитель заявлял также, что в правительстве РФ есть бесы и антихристы.

По части первой статьи 280.3 УК РФ представитель РПЦ рискует отправиться в места лишения свободы на полгода.

Ранее уголовное дело завели на иеромонаха РПЦ Ионна Курмоярова. Он разместил в своём микроблоге видео под названием: "Кто будет в аду, а кто в раю?".