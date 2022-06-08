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На экс-иеромонаха РПЦ завели уголовное дело за фейки об армии РФ

Общество

Правоохранительные органы обратили внимание на публикацию бывшего иеромонаха РПЦ Ионна Курмоярова. Он разместил видео под названием: "Кто будет в аду, а кто в раю?".

На экс-иеромонаха РПЦ завели уголовное дело за фейки об армии РФ

Иоанн Курмояров ушел из РПЦ в прошлом году, где он служил в сане иеромонаха, и устроился работать офис-менеджером. Его лишили сана, так как он раскритиковал новый храм Минобороны. Кумояров решил, что советская символика неуместна в Церкви и подал заявление на Сергей Шойгу.

В марте Кумояров обрушился с критикой на спецоперацию на Украине. Ролик про размышления об том, кто достоит ада, а кто рая, расценили как заведомо ложную информацию о ВС РФ.

7 июня иеромонаха Кумоярова задержали. В результате обыска у бывшего священнослужителя изъяли гаджеты, иконы, деревянный крест и подрясник.

Запрещенному в священнослужении клирику Новосибирской епархии грозит наказание до 10 лет лишения свободы по второй части статьи 207.3 УК РФ.

Ранее сообщалось, что главный раввин Москвы сбежал из России, чтобы не поддерживать СВО.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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